Acrobatica area, trampoli e giocoleria in piazza

Una serata d’arte di strada chiude l’estate di Venegono Inferiore con spettacoli e attività per grandi e piccini.

Sabato 15 settembre dalle ore 19 alle 23 il centro del paese sarà chiuso al traffico per “Arte in Piazza”, l’evento conclusivo dell’estate organizzato dal Comune con associazioni, commercianti ed artisti, per regalare sorprese e grandi emozioni per le famiglie con bambini.

Pensati per i più piccoli il laboratorio “Magici colori” a cura dell’associazione Coincidenze per disegnare con la fantasia e il Truccabimbi. A cura della Croce Rossa italiana il percorso di Educazione stradale che insegna ai più piccoli come muoversi a piedi o in bicicletta in città.

Itinerante tra vicoli e piazze lo spettacolo “Bianche presenze” a base di trampoli, fuoco e giocoleria. Un mondo di suggestive farfalle candide, leggere, eteree, eleganti trasformerà Venegono in un luogo magico, figure che danzano, volano, stupiscono.

Per i più grandi spazi dedicati all’arte e alla musica con ballerini professionisti impegnati in dimostrazioni di ballo country e la mostra di pittura di Franco Mariani e Laura Sperandio Marato.

Tutti questi spettacoli ed intrattenimenti faranno da cornice a punti di ristoro che offriranno golose specialità e in chiusura tutti col naso in su per lo spettacolo di acrobazia aerea con gli artisti della compagnia Accademia creativa di Perugia.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 22 settembre.