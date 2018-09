Addio a Ito Giani, “re” varesino dello sprint

È morto oggi – venerdì 28 settembre – a 77 anni Ito Giani, uno dei personaggi che hanno fatto la storia dell’atletica leggera varesina. Era ammalato da tempo.

Giani – che di nome “completo” faceva Ippolito – classe 1941, ha partecipato con la maglia dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 1964 quando fu eliminato in batteria sui 100 metri, mentre a causa di uno sfortunato guaio muscolare fu costretto a rinunciare in extremis ai Giochi di Città del Messico 1968, quando era titolare della 4×100 (con Berruti, Preatoni e Ottolina) detentrice del record italiano e finalista in quella edizione.

In carriera Giani aveva partecipato con successo sia alle Universiadi sia ai Giochi del Mediterraneo (in quell’epoca non esistevano i Mondiali, nati solo nel 1983): alla rassegna universitaria di Tokyo ’67 lo sprinter varesino vinse l’oro in staffetta e i bronzi individuali su 100 e 200 metri mentre nei “Mediterraneo” di Tunisi nello stesso anno centro due ori (staffetta e 200). Per lui anche una finale agli Europei, quelli di Budapest ’66, conclusa al quinto posto. Il ritiro nel 1969 dopo un incidente in moto – sua grande passione – che gli costò anche alcuni giorni di coma.

Giani – a sinistra – con Fontana e Fabiano quando era alla guida del Coni Varese

Negli anni scorsi Giani si è impegnato in prima persona a livello locale, ricoprendo per un periodo l’incarico di presidente provinciale del Coni dopo essere stato per diverso tempo il vicepresidente. Nel 2008, in occasione dell’avvio dei Giochi di Londra, raccontò a VareseNews le sue esperienze a Cinque Cerchi in QUESTA intervista.