“Adotta una strada”, e la città diventa più bella e più tua

Da oggi, visitando il sito www.varesebenecomune.it, è possibile accedere al portale “Adotta una strada”, un’iniziativa concreta che vede i cittadini attivi per la cura e la promozione del territorio.

Privati e associazioni potranno adottare una strada iscrivendosi sul portale web con una procedura snella, in cui il cittadino potrà dichiarare la propria volontà di prendersi a cuore una porzione di strada, il parchetto sotto casa o un piccolo luogo della città: successivamente il cittadino potrà formalizzare il desiderio di curare l’ambiente attraverso un patto di collaborazione semplice con il comune di Varese, che servirà per concordare le modalità generali, mentre la frequenza e l’impegno saranno a totale discrezione del cittadino stesso.

Una mappa interattiva di Varese pubblicata sul sito www.varesebenecomune.it, realizzato e curato da Elmec Informatica, indicherà le zone presidiate e se sono presenti altre persone o gruppi, evidenziando così tutte le sinergie possibili.

Sul sito sarà possibile trovare tante informazioni utili per collaborare al meglio, come consultare il regolamento approvato, visionare le norme di sicurezza, reperire gli orari di apertura dell’Ufficio Decoro del Comune e prendere appuntamento per consulenze.

“Adotta una strada” si rivolge a privati cittadini, associazioni o enti, come scout, parrocchie e onlus, a scuole e gruppi di studenti universitarie ad aziende sponsor: attraverso la partecipazione attiva, Varese diventerà più pulita e vivibile e si diffonderà la cultura del rispetto per l’ambiente e per la legalità favorendo un circolo virtuoso alimentato dai cittadini stessi, primi alleati del Comune nella tutela del territorio: il progetto è stato ispirato da buone prassi di contee statunitensi che hanno coinvolto in prima linea i cittadini nella cura dei beni comuni.

L’iniziativa pilota del progetto “Adotta una strada” si svolgerà durante la manifestazione nazionale Puliamo il mondo, una grande campagna di volontariato ambientale condotta da Legambiente, che col 2018 arriva alla 26° edizione”, e capace di coinvolgere comuni, scuole, singoli cittadini e altre associazioni, che si uniscono per una giornata di lavoro e di festa in nome dell’ambiente. L’appuntamento per questa edizione è domenica 30 settembre dalle ore 9 alle ore 12.

Per saperne di più sulle iniziative ed essere aggiornati sulle news, è possibile visitare il sito www.varesebenecomune e le pagine Facebook della rete di partner, ovvero la cooperativa sociale NATURart, capofila del progetto, il comune di Varese, l’associazione di promozione culturale Labsus, Legambiente, Elmec Informatica e CSV Insubria.