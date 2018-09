Al Parco del Gran Paradiso per lo spettacolo del “foliage”

Al Parco Nazionale Gran Paradiso l’autunno è un vero spettacolo.

Boschi di larici che si infiammano di giallo e arancione, praterie alpine che imbiondiscono e si stagliano come strisce dorate contro l’azzurro terso del cielo, conifere di un verde profondo che ricoprono i versanti più freschi.

Sono tanti i sentieri che si possono percorrere da soli o in compagnia delle guide del Parco per godervi la magia delle giornate autunnali: sul versante piemontese è possibile seguire il sentiero del vallone del Roc, sopra Noasca, dove potrete ammirare il foliage in uno degli ultimi boschi di faggi rimasti in questa zona. Seguendo il percorso indicato dai pannelli, raggiungerete anche alcune piccolissime borgate e l’antica scuola di Maison, attiva fino agli anni ’60, oggi visitabile su richiesta.

Sul lato valdostano invece sono i lariceti a dare il meglio di sé: da non perdere, in Valle di Rhêmes, il bosco monumentale di Artalle; in Valsavarenche il sentiero che porta al Rifugio Vittorio Emanuele II e a Cogne il sentiero che da Epinel si dirige verso il Colle Trajo.

Altri itinerari per gli amanti del foliage qui: