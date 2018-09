Al rione Due Mulini il Palio Monvallese 2018

Si è concluso con una domenica ricca di giochi l’edizione 2018 del Palio Monvallese.

L’evento, che coinvolge tutti i rioni, era iniziato mercoledì 12 settembre presso il Circolo Cooperativo con la Bocciofila Monvallese per la gara di bocce, per continuare giovedì sera presso il Palazzo Comunale nella Sala Consiliare Amedeo Papini con i quiz culturali organizzati dalla Biblioteca Comunale.

Il venerdì pomeriggio il ritrovo è stato presso il Centro Sociale Lago Azzurro di Monvalle per la gara di carte, mentre nella serata presso l’Oratorio Don Bosco, si sono tenute la corsa a staffetta e la corsa a staffetta con le carriole.

Sabato scorso, sempre in Oratorio è stata protagonista la gimcana con le bici e la divertentissima palla avvelenata.

Domenica mattina il ritrovo per tutta la Comunità in chiesa per la Celebrazione della Santa Messa dedicata al Palio Monvallese, durante la quale Don Stefano ha benedetto il nuovo Palio. Nel pomeriggio sempre in Oratorio alla presenza del nostro Sindaco e del Parroco Don Marco, si è gareggiato al tiro alla fune, al lancio del sacco di fieno, seguito dal lancio dell’uovo ed il gioco del paletto, dopo una merenda condivisa è stato assegnato il Palio Monvallese.

Il vincitore dell’ edizione 2018 è il Rione dei Due Mulini.

Durante il discorso di premiazione il Presidente della Pro Loco di Monvalle, Marella Papini ha ringraziato tutti coloro che hanno dato ospitalità ai Rioni per lo svolgimento di tutte le competizioni, in particolar modo i Giovani Monvallesi Rappresentanti dei Rioni per il loro impegno nell’organizzazione del Palio, ha presentato il nuovo Palio donato dall’Associazione, prendendo l’impegno di far costruire per la prossima edizione i supporti per tutti gli stendardi dei Rioni, nuovo Palio compreso.

Per i Monvallesi sono stati giorni vissuti intensamente, in allegria e con sano agonismo, ogni anno con sempre più partecipazione, l’appuntamento è per il prossimo sempre con lo stesso spirito.