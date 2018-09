Alla scoperta del bosco e dei suoi animali è dedicato l’ultimo appuntamento della stagione estiva con le “Porte aperte” all’Osservatorio astronomico Schiaparelli”. Un evento speciale che vede questa volta la collaborazione della Lipu (Lega italiana protezione uccelli).

Per tutta la giornata di domenica 23 settembre i volontari dell’associazione ambientalista che gestisce la Riserva della Palude Brabbia condurranno i visitatori lungo il sentiero didattico “il bosco”, quello che dal belvedere porta all’Osservatorio: un breve itinerario naturalistico che, salendo verso una delle cime del Campo dei Fiori, permette di scoprire alcuni aspetti del parco prima di immergersi nelle scienze astronomiche con visite all’Osservatorio ed alla serra, osservazione del Sole e laboratori didattici per bambini di ogni età.

I percorsi guidati al sentiero inizieranno ogni mezz’ora circa, dalle ore 10 alle ore 15.30, ed avranno una durata massima di 1 ora. La partenza sarà dal cancello d’ingresso della Cittadella, aperto sul terrazzo del belvedere.

L’evento è gratuito e non serve la prenotazione, ma sarà annullato in caso di maltempo.