Antidroga: controlli a scuola con il cane Santos

Tanti zainetti, tutte le aule, i corridoi ed anche il cortile e gli spazi esterni: stamattina il cane Santos dell’unità cinofila di Casatenovo in provincia di Lecco ha passato il setaccio lo Ial Lombardia di via Marx.

Così è iniziata una serie di controlli contro il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti che i militari della compagnia di Saronno guidata dal capitano Pietro Laghezza, che quest’estate hanno passato al setaccio le aree boschive del Saronnese, hanno intenzione di realizzare nel polo scolastico saronnese.

I carabinieri sono entrati in classe alla prima ora e hanno controllato l’istituto, gli studenti e anche gli spazi esterni dove è più facile che pusher avvicinino gli studenti. E’ stata ritrovata della sostanza stupefacente ma le indagini sono ancora in corso.

Nelle prossime settimane i controlli saranno estesi agli altri istituti cittadini e agli spazi, dalla stazione alle fermate degli autobus, in cui si radunano gli studenti prima e dopo le lezioni.