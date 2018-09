Aquilone: residenti incontrano il Comune. Salvato un campo da calcio

Si intravvede un lieto fine per la vicenda dei campi da calcio del quartiere Aquilone che, senza consultare i residenti, l’amministrazione voleva cancellare per creare un percorso vita. A fare il punto sull’accaduto una nota firmata da un gruppo di abitanti del rione Vincenzo Annunziata, Lucio Bergamaschi, Giuseppe Calderazzo, Roberto Curti, Vincenzo De Vincenti, Gino Matera, Sergio Picco e Gianfranco Ronda

“Un gruppo di residenti del quartiere Aquilone ha incontrato nei giorni scorsi il consigliere comunale Claudio Sala che ha illustrato loro il progetto di riqualificazione dell’area a verde sita tra via Petrarca e via De Sanctis predisposto dall’Amministrazione”. L’incontro è stato positivo soprattutto per la volontà del Comune di intervenire:”Quanto al merito del progetto, l’inserimento del percorso vita è stato valutato positivamente ma è stato chiesto di modificare la disposizione degli spazi in modo da mantenere un’area verde per il gioco del calcio, di garantire l’illuminazione e la recinzione degli impianti riutilizzando ove possibile i materiali esistenti”.

Inoltre a breve ci sarà una novità:”L’associazione Aquilone che per lunghi anni ha gestito la struttura è attualmente in fase di riavvio. Non appena completato il riassetto, l’Associazione chiederà un incontro con l’Amministrazione Comunale per impostare una nuova convenzione per la gestione dell’area”. Non manca una chiosa sulla sicurezza; “Resta imprescindibile per i residenti l’impegno del Comune ad un maggior controllo della zona da parte della polizia locale specie nei week end”.