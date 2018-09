Auto sbanda, incidente alla diga di Creva: feriti tre minori

Incidente automobilistico martedì 18 settembre alle ore 10 nel comune di Luino. È avvenuto in via Turati, lungo la strada provinciale 61, nei pressi della diga di Creva.

Per cause ancora in fase di accertamento la conducente 33enne di un’autovettura con targa elvetica, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro le barriere di protezione laterali. I vigili del fuoco del locale distaccamento intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, tra cui tre minori di 2, 5 e 6 anni.

In due sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale di circolo a Varese.