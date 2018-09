Il bello, il bene e il vero: i mosaici di Ravenna in Collegiata

Sabato 22 settembre alle ore 15.30 il Museo della Collegiata accoglie il professor Roberto Filippetti per un appassionante incontro dedicato all’arte dei mosaici di Ravenna.

Roberto Filippetti è nato a Fano nel 1953 ed ha insegnato Lettere nelle scuole superiori e Iconologia e iconografia cristiana presso l’Università europea di Roma. Da anni percorre l’Italia per introdurre bambini, giovani e adulti all’incontro con la grande arte, letteraria e pittorica, e risvegliare il desiderio della Bellezza.

La conferenza – ad ingresso libero e gratuito – è promossa dall’associazione Amici di Masolino e dintorni e dalla Pro Loco Castiglione Olona.

Appuntamento presso il Museo della Collegiata di Castiglione Olona, alle 15.30 nel salone della nuova Scolastica, via cardinal Branda Castiglioni n°. 1.

«Le chiese e i battisteri di Ravenna all’esterno ci appaiono come umile terra, terracotta che affonda nella nuda terra – spiegano gli organizzatori – Ma all’interno squillano radiosi gli ori, gli azzurri e i verdi dei cieli nuovi e della terra nuova, e ci attraggono nel refrigerio della contemplazione: una bellezza – meglio: la Bellezza – dell’altro mondo. In questi mosaici risplende un anticipo di paradiso, che già viene pregustato in questi luoghi. Come scrive Frossard, nel “Vangelo secondo Ravenna” che dà il titola a questa presentazione: “qui la materia trasfigurata diventa luce, fiammata d’eternità”. Siamo in terra, ma godiamo già del refrigerante splendore della Gerusalemme celeste».

«Desidero ringraziare Roberto Filippetti – dice il direttore del Museo, Dario Poretti – Amico ed assiduo frequentatore del Museo della Collegiata, ci accompagnerà in un percorso ricco di suggestioni ed intuizioni che ci proporrà con il suo stile unico ed inimitabile».