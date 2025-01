Il Presepe di Masolino a Castiglione Olona, fra guerra e modernità

L’attualità e la devastazione procurata dalla guerra, ma anche le sfide della modernità e i dubbi su dove ci condurrà il progresso tecnologico: sono questi alcuni dei temi scelti dal Circolo culturale Masolino per la rappresentazione della Natività.

Galleria fotografica Fra guerra e modernità, il presepe di Masolino a Castiglione Olona 4 di 10

Per il quinto anno consecutivo il Presepe dell’associazione ha trovato spazio a Castiglione Olona nella sede della Pro loco, offrendo a cittadini e turisti di passaggio un intenso momento di riflessione.

«Quest’anno abbiamo voluto attualizzare il presepe, con l’introduzione di dettagli che si discostano dalla tradizione, ma inseriti proprio per far fermare a pensare l’osservatore – spiega Michele Piacenza – ad esempio Gesù non nasce in una stalla, ma abbiamo pensato a una casa distrutta dalla guerra, in cui un quadro – simbolo di cultura, arte e vita – è buttato in un angolo: una delle conseguenze della devastazione della guerra».

Tanti gli apprezzamenti ricevuti per l’opera, come racconta Carla Vittori: «Diverse persone si sono fermate ad ammirare il presepe, anche turisti venuti da Vicenza, arrivati a Castiglione per visitare la Collegiata e i Musei civici. Per noi è una grande emozione, siamo felici di poter offrire momenti di confronto e arricchimento culturale a chi viene a trovarci».

Il presepe sarà visitabile domenica 5 e lunedì 6 gennaio in via Roma 28 a Castiglione Olona, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.