A Cannes o tra i vicoli di Genova, torna “Note di scena”

“Note di scena” torna per una nuova stagione. La rassegna di cinema, musica e teatro dal 20 settembre sarà protagonista al Cinema Teatro Nuovo con una serie di appuntamenti che vi porteranno dai vicoli di Genova a Cannes, passando per le strade di New Orleans.

«Vogliamo essere laboratorio di nuove iniziative, laboratori, linguaggi che si fondono insieme – ha spiegato Giulio Rossini, il patron di Filmstudio’90 e organizzatore della rassegna -. Ci siamo guardati intorno e abbiamo deciso di portate a Varese proposte nuove, non preconfezionate ma appetibili e divertenti. Spettacoli che toccano diversi argomenti e nascono anche dalla collaborazione con altre realtà o associazioni. Nella nostra epoca arrivano tante spinte per dividere mentre questa vuole essere una rassegna per unire».

Sono il dialogo e la convivialità infatti, alcuni degli elementi alla base degli appuntamenti de “Il gusto dell’arte”: una rassegna nella rassegna che propone quattro spettacoli teatrali anticipati da un aperitivo con degustazioni. «Vorremmo offrire dei giovedì sera alternativi – ha sottolineato Marina De Juli, attrice e collaboratrice della rassegna -. Ci piace l’idea di vedere le persone arrivare a teatro dopo una giornata di lavoro, trovare un aperitivo, chiacchierare con gli attori che saliranno sul palcoscenico e godersi lo spettacolo». Si parte con “American Dream” l’11 ottobre e una vera e propria orchestra sul palcoscenico per rivivere le atmosfere dei sobborghi della grande metropoli. Il 25 ottobre invece, c’è “Sconcerto d’amore”, un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Il 15 novembre c’è “Pulsazione Sud – il suono delle nuove radici” con i Cantoantico in concerto: sul palcoscenico una miscela esplosiva di suoni ed esperienze. Il 29 novembre invece si entra nel mondo di Fabrizio De Andrè con uno spettacolo di Marina De Juli dal titolo “Faber…nè per denaro, nè per il cielo”. Un appuntamento per scoprire il mondo del cantautore attraverso un percorso recitato e cantato.

Parlando di musica vi segnaliamo anche il concerto di Monica Shannon (18 ottobre). Cantate e attrice, farà tappa a Varese con il suo “Ali” di Farfalla e un concerto tra immagini e suoni. Il buon blues invece è in programma con la Black&White Blues Night: in scena Anita Camarella e Davide Facchini e Veronica Sbergia e Max De Bernardi, due formazioni per un unico spettacolo e un finale a sorpresa.

“E Johnny prese il fucile” è invece lo spettacolo che andrà in scena giovedì 8 novembre, alle 18, ad ingresso gratuito e parte del Festival del giornalismo Glocal News. Per la regia di Sergio Ferrentino, racconta la storia di un soldato che ha combattuto la Prima Guerra Mondiale, «ai partecipanti verranno fornite le cuffie all’ingresso del teatro con le quali potranno sentire tutto ciò che succede sul palcoscenico – ha spiegato Davide Mammano del Festival -. Siamo felici di partecipare a questa rassegna, il festival Glocal News è rivolto a giornalisti e comunicatori ma anche ad un pubblico molto più ampio».

Da segnalare inoltre due film documentario: uno dedicato a Renzo Piano (22 novembre) e l’altro al jazzista Enrico Rava (6 dicembre). I primi due appuntamenti invece sono per gli amanti del cinema con la proiezione de “Il Club dei 27” per la regia di Mateo Zoni (foto d’apertura)e il 27 settembre con “Le vie del Cinema”, la manifestazione che presenta in anteprima una qualificata selezione di film del Festival di Cannes, Locarno, Venezia e Torino.

Tutto il programma di Note di Scena 2018