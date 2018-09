Cantiere a scuola, “corsa” per concludere i lavori

Mancano pochi giorni all’inizio della scuola e a Samarate c’è qualche preoccupazione per i lavori ancora in corso al plesso delle scuole elementari in centro paese, in via Dante.

Galleria fotografica Cantiere scuola Manzoni Samarate 2018 4 di 5

Come si può iniziare se il giardino esterno è ancora sottosopra e all’interno si deve ancora finire? È questa la domanda che molti genitori hanno posto, contattando anche VareseNews. I lavori (in particolare per gli impianti e strutture antincendio) sono aperti da mesi e all’esterno, in effetti, l’aspetto è quello ancora di un cantiere in pieno svolgimento. E nei giorni scorsi – come indicato anche sul posto e sul sito dell’istituto – anche le riunioni preparatorie con i genitori si sono svolte al plesso di via Borsi, dove stanno lavorando – già nei giorni scorsi – le insegnanti che preparano l’attività scolastica.

«Abbiamo fatto il sopralluogo proprio questa mattina», risponde l’assessore ai lavori pubblici Enrico Puricelli. «I lavori verranno completati questa settimana, ma la scuola sarà accessibile e così tutti i servizi. L’entrata sarà solo da via Dante e per questa settimana i bambini non potranno usare le aree esterne». Dove si notano gli scavi ancora aperti ma che, assicura Puricelli, sono ormai in dirittura di arrivo.

I lavori sono partite addirittura a ottobre 2017 (in mezzo, tra l’altro, c’è stato un cambio di assessore), l’impresa che ha risposto al bando è stata incaricata di realizzare le scale interne antincendio interne ed esterne (quest’ultime già a buon punto a marzo 2018), la rete antincendio esterna, le porte frangifuoco all’interno dell’edificio.

In questi giorni si lavora alacremente, un po’ in extremis, per arrivare a rispettare la scadenza: anche domenica gli operai erano sul posto per tinteggiare le scale esterne e proseguire i lavori all’interno (martedì è prevista la pulizia interna). «Da parte mia voglio portare anche i ringraziamenti alla dirigente Barbara Pellegatta, con cui c’è stata massima collaborazione per avere già tempo possibile per completare i lavori», conclude Puricelli.