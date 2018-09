“Casbeno ostaggio dei teorici della bici-panacea”

Egregio Direttore di Varesenews,

vorrei dire la mia sulla nuova ciclabile che percorre Casbeno costeggiando le scuole più frequentate della città . Lungi dal farne una polemica politica ritengo che l’iniziativa del Sindaco sia criticabile sotto più punti di vista….innanzi tutto la strada al mattino è percorsa da lavoratori che accompagnano i figli a scuola prima di andare al lavoro ed ora per loro sarà impossibile farlo a meno di lasciarli letteralmente in strada….secondo …ora è impossibile recarsi presso la banca o l’ufficio postale o la panetteria.

In poche parole il sindaco per fare felici i ciclisti della domenica sta distruggendo la vita quotidiana di lavoratori e padri di famiglia …il tutto per una folle pista ciclabile che dovrebbe portare al lago di Varese……peccato che per arrivare al lago si debba percorrere prima una discesa pericolosissima e poi al ritorno una salita da gran premio della montagna.

Il sindaco dimostra con questi interventi di non avere il polso della situazione della città e credo che presto chi potrà farlo lascerà Varese, oramai invivibile ed ostaggio di ideologi della teoria che andare in bici risolva tutti i problemi …..lo andassero a raccontare ai genitori che ora non sanno come accompagnare i propri figli a scuola ed agli esercenti di Casbeno che chiuderanno presto le loro attività.

Io spero che il Sindaco ripensi il progetto che è contro i lavoratori e le famiglie.

Cordialità

Domenico