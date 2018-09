Come avere sopracciglia perfette

Problemi estetici alle sopracciglia? Come risolverli? Le sopracciglia sono i “riflettori” delle espressioni del viso e valorizzano lo sguardo seducente di ogni donna. Per questo è necessario ricercare la forma perfetta, evitare di “spinzettare” i peli e apportare correzioni al problema delle sopracciglia asimmetriche. L’arcata sopraccigliare può inevitabilmente modificare la mimica non verbale e la morfologia del volto.

Toni Belfatto spiega il trucco semipermanente delle sopracciglia come possa rappresentare la soluzione ideale per risolvere definitivamente le asimmetrie, rispettando la disposizione dei peli in natura.

Trucco Permanente Sopracciglia: a chi è rivolto il trattamento?

La maggior parte delle donne che richiedono il Trucco Permanente delle sopracciglia presentano problemi estetici evidenti che possono cagionare disagio e mancanza di autostima. Infatti, le sopracciglia sono una delle parti più visibili del viso e valorizzano lo sguardo di ogni donna. Chi ricorre al trucco permanente delle sopracciglia lo fa per risolvere diverse problematiche: coda esterna tronca, piano asimmetrico,diradamento più o meno evidente, punto di picco poco accentuato,presenza di esiti cicatriziali, zone parzialmente o completamente senza peli, alopecia areata.

Per eseguire il trattamento ogni esperto micropigmentista deve essere in grado di studiare la fisionomia del visage della cliente, creando la forma estetica più adatta ed armoniosa, che rispetti i tratti somatici del viso e degli occhi.

Tecniche trucco permanente sopracciglia: quali sono le più comuni?

Il trucco permanente sopracciglia aiuta a “recuperare” i danni estetici del proprio sguardo: a seconda del gusto o della necessità, è possibile effettuare una diversa tecnica applicativa.

Sopracciglio “pelo-a-pelo”

Tra le tecniche trucco permanente sopracciglia la più richiesta è quella “pelo-a-pelo”: dopo aver disegnato le sopracciglia attraverso il makeup, vengono pigmentati i “micro-peli”per conferire un effetto assolutamente realistico all’arcata sopraccigliare. Inoltre, questa tecnica mira a creare un’uniformità cromatica maggiore e a risolvere tutte le asimmetrie. Con una seconda seduta, il micropigmentista ribatte il tatuaggio per conferire la giusta dimensione tridimensionale. Questa tecnica può essere richiesta sia dagli uomini che dalle donne e ha il grande vantaggio di assicurare un lavoro estremamente naturale. Infatti, è una tecnica che viene anche denominata iper realistica ed ha come obiettivo quello di tatuare le sopracciglia a pelo e di disegnare in maniera nitida i peli delle sopracciglia. Il micropigmentista deve avere grande destrezza nell’utilizzare il dermografo per riprodurre ogni singolo pelo.

Sopracciglia Tribali

Si tratta di una tecnica che affonda le sue origini in tempi passati e veniva eseguita con metodiche che conferivano al volto la sensazione di finzione.Oggi, tale tecnica di trucco permanente sopracciglia è tornata di grande moda e viene molto richiesta dalle donne mature. È preferita anche da chi desidera un trucco più visibile con un’intensità più o meno decisa e può essere utilizzata per risolvere le sopracciglia asimmetriche. Per ottenere un effetto ottico di sopracciglia folte, il micropigmentista può combinare una sfumatura di base per sopracciglia molto diradate, alla tecnica “pelo-a-pelo”.

Costo Trucco permanente sopracciglia

Per quanto concerne i costi, la prima seduta del trucco permanente sopracciglia varia dai 500 agli 800 euro, a seconda del lavoro da eseguire. L’eventuale rinforzo mensile comporta un esborso di circa 200 euro ed è da effettuarsi entro 4 mesi dalla prima seduta.