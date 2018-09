Concerto gospel nella nuova piazza Santa Maria del Castello

L‘assessorato alla cultura del Comune di Besnate offre sabato un concerto gospel: il coro Jesus, Love and Blue Sky (foto d’archivio) canterà in piazza Santa Maria del Castello, bello spazio storico recentemente risistemato con l’obbiettivo di diventare più accogliente anche in occasione degli eventi.

L’appuntamento è per il 15 settembre 2018 alle ore 20.30. In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Chiesa Parrocchiale.

