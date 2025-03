Sabato di allegria a Besnate: giochi, dolci e sfilata per il Carnevale in piazza Mazzini

La Pro Loco Besnate, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione con l’oratorio, organizza il”47°Carnevale Besnatese”. La festa, come ogni anno, si svolgerà sabato 8 marzo pomeriggio dalle 14.30 in piazza Mazzini.

I bimbi potranno divertirsi con due gonfiabili e partecipare ad un grande “gioco dell’oca”, appositamente previsto sotto il porticato del palazzo comunale. Ci saranno chiacchere e zucchero filato per tutti. La festa in piazza terminerà con la tradizionale sfilata delle maschere e con la premiazione delle più originali.