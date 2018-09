Controlli in città, identificati oltre 50 cittadini

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Varese, con l’intervento delle

Squadre Operative di Supporto del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano, hanno intensificato i controlli sulle principali zone della città di Varese con un servizio straordinario di controllo del territorio.

Il servizio è stato disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese per prevenire i reati contro il patrimonio ed identificare persone sospette nelle aree più sensibili.

In piazza della Repubblica, via Morosini e nelle zone limitrofe alle stazioni ferroviarie, i Militari dell’Arma hanno identificato oltre 50 cittadini extracomunitari senza fissa dimora. Segnalati alla locale Prefettura 7 giovani del luogo per possesso di hashish e marijuana ad uso personale.