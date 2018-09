Crepe sulla volta, chiude una galleria sulla Statale

Una galleria di nuova realizzazione, che però deve già chiudere, per colpa di crepe nella volta. Succede a Borgo Ticino, nella trafficata zona della provincia di Novara appena oltre il Ticino, andando verso il Lago Maggiore: lo stop al traffico – disposto dal Comune – riguarda infatti una tratta della Statale 32 Atona-Novara.

La galleria è stata realizzata in anni recenti come parte della variante alla Statale 32, asse molto trafficato che congiunge Novara al Lago, ma che è anche snodo importante per le comunicazioni tra la zona del Medio Novarese (Borgomanero-Oleggio) e il Varesotto. La galleria incriminata è una delle due sul tracciato, quella che sottopassa via Lazzaretto. La variante alla Statale 32 è un nuovo by-pass dell’abitato di Borgo Ticino, rimane percorribile il vecchio tracciato che aggirava il paese in prossimità del centro.

Spiega l’edizione novarese del quotidiano La Stampa: