Dallo sgombero salta fuori un sassofono. Di chi è?

Nel corso di uno sgombero in zona Oltrestazione, al termine del quale un cittadino straniero è stato denunciato per occupazione abusiva e violazione delle norme sull’immigrazione, la Polizia Locale ha rinvenuto un componente di un sassofono, con custodia, di un certo valore. Chi lo avesse perso o ne avesse subito il furto può presentarsi al Comando di corso Magenta con la documentazione dell’acquisto. Qualora questa non fosse disponibile, per la restituzione è necessario descrivere l’oggetto, specificandone marca e modello.