Decine di scuolabus pronti a prendere servizio, dalle elementari all’Università

Le scuole in partenza scaldano i motori di decine di autobus che dalla prossima settimana si riverseranno sulle strade di Varese, impegnati ogni mattina nell’accompagnare e riprendere migliaia di studenti che si spostano in città.

Un servizio in aumento quello degli scuolabus attivati dal Ctpi (Consorzio trasporti pubblici Insubria) e impiegati a Varese, sia per quanto riguarda l’ormai consolidato trasporto a servizio dei poli scolastici delle superiori, sia soprattutto per le scuole dell’obbligo, complici in questo caso i cantieri che interessano le scuole cittadine.

SCUOLE DELL’OBBLIGO

Si tratta di autobus impiegati su piccoli percorsi tra i rioni adiacenti alle scuole di riferimento e, sempre più di frequente, sono richiesti nel caso di scuole chiuse (ad esempio per i bambini della Rasa e della Canziani, a partire dallo scorso anno) o soggette a ristrutturazione come nel caso quest’anno della media Pellico. In totale gli scuolabus attivi per i minori di 14 anni sono 6:

– verso la scuola media Vidoletti (Avigno)

– scuola media Anna Frank (Bustecche)

– scuola elementare Locatelli (da Calcinate a Masnago)

– scuola elementare Canetta (dalla Rasa a Sant’Ambrogio e ritorno)

– scuola Canziani (verso la San Giovanni Bosco)

– scuola Pellico (verso la loro sede provvisoria di via Como/ex Einaudi appena ristrutturato)

Tutti questi servizi sono commissionati dal Comune di Varese, tanto che anche gli abbonamenti sono gestiti dagli uffici dell’assessorato all’istruzione di via Cairoli. Con questa prassi, gli studenti della scuola dell’obbligo residenti in città possono ottenere l’abbonamento mensile a loro dedicato al costo di 15.20 Euro, valido unicamente sul tragitto casa-scuola (gratuite le tratte a servizio della Pellico in ristrutturazione e della Canziani, chiusa perché non ristrutturabile). Sugli scuolabus a servizio delle elementari sono presenti degli educatori del Comune per accompagnare i bambini.

SCUOLE SUPERIORI

Per quanto riguarda le scuole superiori, i servizi sono ormai tradizionali e riguardano soprattutto i due poli scolasticiprincipali: quelli di Casbeno (Manzoni- Cairoli -Newton-Daverio/Casula-Einaudi) e Masnago (Ferraris/Frattini). Gli autobus a servizio degli studenti sono a servizio di:

– polo scolastico Casbeno-via XXV Aprile è servito dalla linee urbane B, N, Z. In orario scolastico ci sono poi altre corse con la scritta “Prefettura” che collegano altri rioni e il centro cittadino a questa zona

– Il polo di Masnago è servito dalle linee urbane E, P, Z e, a partire dalle 7.15 del mattino, altre corse con la scritta “licei Masnago” collegano altri rioni e il centro cittadino a questa zona.

– Enaip di via Uberti, posizionato sul tracciato dalla linea A;

– CFP/Università dell’Insubria in via Monte Generoso, serviti dalla linea C e dalla linea E (i padiglioni universitari limitrofi a via Rossi) e dai rinforzi speciali con la scritta “diretto CFP” o “Università Insubria”.

Per gli abbonamenti degli studenti delle scuole superiori, si adottano le tariffe studenti calmierate. Oltre alla tessera mensile le famiglie possono trovare maggiore sconto con l’ abbonamento annuale urbano (valido su tutti gli autobus cittadini, dal giorno 12 settembre all’8 giugno 2019) al prezzo di 202 €. Può essere richiesto, portando due fototessere, presso la biglietteria di piazzale Kennedy.

Le tariffe studenti valgono per tutti gli studenti fino ai 27 anni, dunque anche per buona parte degli universitari dell’Ateneo dell’Insubria.

SUPERIORI EXTRAURBANI

Sono quelli che registrano un maggior incremento di utenti e quindi di autobus impiegati per raggiungerli. Primo tra tutti il Keynes di Gazzada, sempre più frequentato anche da ragazzi provenienti da comuni distanti come Cantello, Bisuschio o da altri paesi per cui è necessario un cambio di mezzo a Varese. Il Ctpi ha attivi dei servizi anche per:

– Polo di Tradate (verso i licei Curie, e gli istituti Geymonat)

– Sesto Calende (istituto Dalla Chiesa)

– Bisuschio (Isis Valceresio)

– Gavirate (Isis Stein)

– Luino (ragioneria e liceo)

– Gazzada/Morazzone (Isis Keynes)

– Arona.