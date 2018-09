Denuncia contro Ryanair per le nuove regole sui bagagli a mano

Il Codacons ha presentato un nuovo esposto ad Antitrust ed Enac contro Ryanair. Nel mirino dell’associazione ci sono le nuove politiche tariffarie della compagnia relative ai bagagli a mano che a partire dal prossimo novembre saranno a pagamento, acquistando un imbarco prioritario (al costo di 6 euro) o pagando un supplemento di 8-10 euro.

“E’ notizia di questi giorni infatti che Ryanair starebbe inviando mail ai clienti che hanno già acquistato un biglietto aereo per voli successivi all’1 novembre -scrive in una nota l’associazione- in cui si richiede il pagamento di un balzello per portare con se sull’aereo il bagaglio più grande. Una politica che, a parere del Codacons, porta evidenti svantaggi agli utenti, i quali avevano scelto di acquistare un volo con la compagnie irlandese proprio in virtù delle tariffe e delle condizioni praticate, e che ora si ritrovano prezzi diversi da quelli pattuiti al momento dell’acquisto”.

Proprio per questo è arrivato l’ esposto ad Antitrust ed Enac “affinché adottino un provvedimento d’urgenza su Ryanair –spiega il Codacons–. Non è possibile infatti vendere un servizio ad un certo prezzo e a precise condizioni, modificando le scelte economiche dei consumatori, per poi cambiare in corsa le regole del gioco trasformando sia le condizioni contrattuali, sia quelle economiche. I viaggiatori, se avessero conosciuto prima le nuove politiche Ryanair e le tariffe sui bagagli, avrebbero potuto optare per altri vettori reperendo a tempo debito biglietti che oggi costano sicuramente di più. Per tale motivo riteniamo che il comportamento della compagnia possa configurare una pratica commerciale scorretta e con un esposto chiediamo ad Antitrust ed Enac di intervenire con la massima urgenza a tutela degli utenti”.