Come diventare “educatore cinofilo professionista”, a Marcallo si può

Nel Milanese è stato attivato un corso professionale per diventare educatore cinofilo. Esiste da secoli una stretta relazione tra l’uomo e il cane. La società si è evoluta e oggi anche in Italia si segue un nuovo e corretto approccio nell’educazione del proprio animale domestico, tenendo esclusivamente conto delle sue naturali attitudini, senza forzature, al fine di garantirne da ogni punto di vista una crescita sana ed equilibrata.

Nei centri di addestramento qualificati, oltre a insegnare le nozioni educative di base, si è passati dal concetto di “cosa deve fare il cane” a quello di “cosa vuole fare e a cosa è portato per sua indole”. È questa la filosofia che sta alla base del metodo di lavoro di impronta Nordeuropea del “Centro Cinofilo della Viola” di Marcallo con Casone, alle porte di Milano, in cui operano i professionisti di INPETRA (International Pet Trainer Association) coordinati da Michele Caricato, istruttore cinofilo ed esperto di livello internazionale della relazione uomo-cane.

Quella di educatore cinofilo è una professione in continuo sviluppo e molto ricercata, in quanto capace di offrire diversi sbocchi lavorativi. Nel “Centro Cinofilo della Viola” si tiene un corso di durata annuale di 20 lezioni che si svolgono una volta al mese e nel weekend per consentire ai corsisti di meglio elaborare gli insegnamenti e le numerose prove pratiche.

La frequenza è obbligatoria per i principianti, mentre chi opera già nel settore può scegliere anche di seguire una sola delle due lezioni del weekend. È rivolto a proprietari di cani, allevatori, veterinari, a laureandi o laureati che vogliono integrare i loro studi con pratiche per il benessere degli animali.

Al termine del corso si consegue un diploma e si ha l’iscrizione automatica nell’apposito Albo internazionale degli Educatori Cinofili.

Il Centro cinofilo di Marcallo, totalmente riqualificato al punto da diventare una struttura di livello internazionale, si estende su una superficie complessiva di 40 mila metri quadrati, di cui 1500 mq riservati alla struttura scolastica di tre piani, dotata di una delle più grandi palestre italiane per lo svolgimento delle attività di addestramento al coperto.

Nella palestra si adotta anche il “Pet Power Ten”, un innovativo percorso in dieci tappe ideato proprio da due professionisti del Centro e che si sta diffondendo in tutto il mondo. Lo scopo è di mettere a disposizione dei proprietari le tecniche basilari che usano gli istruttori per migliorare progressivamente il comportamento del cane e insegnare il rispetto delle regole.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E VANTAGGI

Il corso di educatore cinofilo si svolge contemporaneamente a Roma e nelle Marche e in qualsiasi momento, per esigenze personali, un iscritto può decidere di frequentarlo in una qualunque di queste sedi. Per esempio, un corsista del Centro Cinofilo della Viola di Marcallo che per lavoro o altro si dovesse trovare a Roma nel weekend del corso, potrà seguire le lezioni nella capitale.

L’iscrizione al corso annuale ha un costo ma chiunque fosse interessato, tramite prenotazione al Centro Cinofilo della Viola (tel. 3427832002), può gratuitamente seguire le lezioni che si terranno nei giorni 22 e 23 settembre 2018 oppure nei giorni 27 e 28 ottobre 2018 e farsi un’idea del percorso formativo.

APPUNTAMENTO AL PETS FESTIVAL DI PIACENZA EXPO

Michele Caricato e il team di professionisti del “Centro Cinofilo della Viola” parteciperanno attivamente alla sesta edizione del “Petsfestival” (https://petsfestival.eu), una manifestazione di rilevanza nazionale che ogni anno richiama in media 30 mila partecipanti, che si svolgerà nei giorni 20 e 21 ottobre 2018, presso Piacenza Expo (via Tirotti, 11, 29122 Loc. Le Mose).

È una grande festa che richiama diverse tipologie di persone, dai cittadini ad allevatori professionisti, e che permette di comprendere in quale direzione si sta muovendo tutto il settore che ruota attorno al benessere degli animali.

In questa occasione, sarà possibile anche assistere ad esibizioni, nonché coinvolgere il proprio cane in diverse attività pratiche e degustare prodotti di qualità presso gli stand gastronomici.

Oltre a visitare le diverse aree (per esempio cani, acquari, gatti, piccoli animali, falconeria, rettili, ornitologia…), sarà possibile seguire conferenze e dibattiti e guardare video sul mondo degli animali.