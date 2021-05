Grave incidente sulla superstrada di Malpensa, 5 feriti

Grave incidente stradale sulla statale 336 dir “Diramazione per l’Aeroporto della Malpensa”.

La statale è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza di Marcallo con Casone (Milano).

Si tratta del tratto a Sud dell’aeroporto, collegamento da e per la A4: il traffico proveniente da Malpensa e diretto a Magenta è provvisoriamente deviato allo svincolo per la A4. In direzione opposta la circolazione è indirizzata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti il personale Anas, le Forze dell’Ordine e il 118 per la gestione dell’emergenza e l’accertamento della dinamica: sono intervenuti tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Sono stati soccorsi due ragazzi di 27 e 33 anni, due donne di 41 e 53 anni e una bambina di 7.

Alcuni dei feriti sono in pericolo di vita: i più gravi sono stati portati in elicottero all’ospedale di Varese, altri a Magenta.