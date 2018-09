All’Eolo Campo dei Fiori Trail trionfa Stefano Rinaldi

Poco meno di sette ore di corsa, per coprire 65 km e superare un dislivello di 4100 metri: al Campo dei Fiori Trail trionfa Stefano Rinaldi, tra i grandi favoriti.

Ha corso per poco meno di sette ore, ma come in ogni specialità della corsa il poco meno ha un significato particolare: Rinaldi (atleta di 100% Anima Trail, organizzatore) ha chiuso in 6 ore, 51 minuti e 55 secondi, unico a rimanere appunto sotto il muro delle sette ore. Al secondo posto un altro degli specialisti della disciplina, Andrea Macchi dell’Atletica Gavirate, che ha chiuso in 7h 07′ 09”. Subito dietro Italo Cassol dell’Alpago Tornado Run 7 22′ 12” (appena fuori dal podio, il gemello Roberto Cassol).

Primo posto tra le donne per Lidia Mongelli, che ha chiuso in 8 h 34′ 05” (dodicesimo posto assoluto), seguita dalla bresciana Anna Conti in 9h 19’01” e da Anna Biasin in 9h 35′ 11”.

Centoventuno gli atleti che hanno portato a termine la dura prova: l’Eolo Campo dei Fiori Trail è alla sua terza edizione ma è stato individuato dalla FIDAL (la federazione che governa l’atletica leggera) come prova unica di Campionato Italiano.