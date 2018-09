Esame Pro Sesto per la Caronnese

(Foto Facebook – Sc Caronnese)

Terza di campionato e terzo impegno arduo per la Caronnese. Dopo la vittoria in rimonta sul Pontisola e il pareggio a Mantova, la squadra di mister Achille Mazzoleni avrà di fronte un ulteriore ostacolo non semplice da superare: la Pro Sesto.

Squadre in campo domenica 30 settembre, fischio d’inizio alle ore 15.00.

In attesa del rifacimento del terreno di gioco del “Comunale” di Caronno Pertusella, la Caronnese è obbligata ad emigrare anche questa volta. Se il “Rigamonti-Ceppi” di Lecco era stato il “campo di casa” alla prima giornata, questa volta Corno e compagni scenderanno in campo a Busto Arsizio.