Fiera dell’agricoltura a Monvalle. Sabato 8 e domenica 9 settembre svolgerà la ventottesima edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco.

Ci sarà il mercatino agricolo per poter vedere da vicino gli animali da fattoria e giochi aperti a tutti. Non mancherà lo stand gastronomico con “menù contadino”. Sabato in particolare è prevista la “pizzoccherata”. In caso di pioggia la fiera è rinviata al prossimo fine settimana.