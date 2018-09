I giovani devono allenarsi per il futuro

”Allenarsi per il futuro” è un titolo che stimola molte riflessioni, soprattutto quando si parla di giovani e lavoro. È questo l’obiettIvo che si sono posti gli organizzatori del doppio workshop che si terrà venerdì 28 settembre, in occasione della Giornata europea dello sport, all’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende, dove è stato inaugurato il nuovo Liceo sportivo.

Nel cortile della scuola farà tappa la “Curiera dello sport” per fare informazione e formazione sullo sport come prospettiva lavorativa e come laboratorio di soft skills.

Nella giornata sono previsti due workshop, il primo dalle 9 alle 10 e 30, il secondo dalle 11 alle 12 e 30. Tra i partecipanti: Giancarlo Broggi, organizzatore dell’eroica, Igor Stella, atleta paralimpico, Maurizio Leorato, tecnico di pugilato nonché sindaco di Vergiate, Andrea Luppi, fisioterapista del Milan, Boris Preti ginnasta Olimpico, Gaia Piazza, campionessa di canoa, Federico Colombo, fisioterapista, lo staff Centro sportivo Wave, Adr comunicazione.

Gli eventi sono frutto di una grande cooperazione tra tutti i soggetti partecipanti: la cooperativa L’Aquilone, l’Ufficio di Piano di Sesto Calende, Giovani di valore, la scuola in collaborazione con Randstad, una delle più importanti agenzie di lavoro al mondo.

L’attività di ristorazione sarà allestita dall’associazione genitori.