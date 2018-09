I giovedì in centro continuano con negozi aperti e scuole di ballo

Vieni in centro il giovedì sera, il tradizionale appuntamento organizzato, nell’ambito di Busto Estate, dall’Amministrazione con la collaborazione del Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio, Ascom e associazioni del territorio, torna giovedì 6 settembre con tanti eventi da non perdere.

Come sempre i negozi resteranno aperti fino alle 23 per lo shopping sotto le stelle.

Piazza San Giovanni, alle 21.00, ospiterà l’esibizione degli allievi della scuola di danza “Flamboyan Club ASD Centro Arte Danza e Movimento”, che proporranno un mix di coreografie nei diversi stili di danza.