Gli acquerelli di Lilia Cuoghi in mostra a Palazzo Branda

Sabato 29 settembre nelle sale espositive di Palazzo Branda Castiglioni, alle 18, si inaugura “Acquerelli”, mostra personale dell’artista Lilia Cuoghi.

L’esposizione, curata dal critico d’arte Lara Treppiede, è composta da una ventina di opere realizzate ad acquerello e rappresenta un’importante tappa del percorso artistico dell’artista.

Dopo aver dedicato molti anni alla decorazione su porcellana infatti, questa mostra è per l’artista malnatese l’occasione per presentare per la prima volta i lavori realizzati ad acquerello, la cui tecnica e le forti capacità espressive sono state apprese attraverso gli insegnamenti del maestro Cesar Balaban.

«Nei miei acquerelli – spiega Lilia – vengono accentuati i valori espressivi ed emozionali e meno i particolari e i dettagli della realtà che rappresento».

Patrocinata dall’Assessorato alla cultura del Comune di Castiglione Olona, la mostra sarà visitabile fino a domenica 14 ottobre, al martedì al sabato dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. La domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Lilia Cuoghi vive e lavora a Malnate. Per trentasei anni è stata insegnante alla scuola media di Castiglione Olona e ha condotto laboratori di decorazione sulla porcellana, partecipando a varie mostre collettive. Negli ultimi due anni si è dedicata all’acquerello.