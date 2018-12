Insieme con le bocce, ecco com’è andata la 15° edizione

Domenica 26 agosto, presso il Parco pubblico di Brenta, si è svolta la tradizionale gara “Insieme con le Bocce…” che vede sempre impegnati gli atleti del Vharese, S.I.L. Lugano e ASAD Biella.

Protagonisti assoluti ormai da anni, i ragazzi delle tre associazioni hanno dato vita alla manifestazione che nell’occasione ha raggiunto il prestigioso traguardo della sua 15° edizione.

Tutto ciò a dimostrazione della continuità e sensibilità, fortemente volute negli anni, del comitato organizzatore come al solito attento e vicino alle iniziative riguardanti il sociale.

Così, grazie al patrocinio della Pro Loco di Brenta, Comune di Brenta e gli Amici Beigiurnà, anche quest’anno non sono mancate passione ed emozioni sulle corsie di gioco brentesi.

Infatti, già dal mattino, sono iniziate le eliminatorie con i ragazzi schierati in formazione di “coppia” affiancati da un giocatore FIB di alcune bocciofile di zona.

Dopo la consueta pausa per il pranzo, preparato e offerto dai volontari della Pro Loco, il pomeriggio ha visto lo svolgersi delle semifinali e finale della gara.

Per dovere di cronaca riportiamo che quest’anno i ragazzi di Biella l’hanno fatta da padroni portando due dei loro ragazzi a disputarsi la finalissima.

Al termine la premiazione con medaglia per tutti i partecipanti ed un grande applauso, attribuito dal numeroso pubblico presente, per accomunare vincitori e vinti e ringraziare i ragazzi per lo spettacolo offerto sulle corsie di gioco e per la splendida giornata trascorsa insieme in amicizia ed allegria. Con l’auspicio di tutti i bocciofili di vederli quanto prima a partecipare alle gare FIB insieme ai “normodotati”.

La chiusura della giornata ha visto il vice sindaco di Brenta, Gioele Banchini, prendere la parola per portare i saluti delle istituzioni e della popolazione con la promessa di mettere sicuramente in cantiere anche le prossime edizioni. Ha poi concluso il suo intervento congratulandosi con i ragazzi e ringraziando gli accompagnatori per il loro prezioso lavoro di supporto.

A questo punto non resta che aspettare il prossimo anno per trascorrere di nuovo con i ragazzi una bella giornata di sport, dove la competizione e lo stare insieme alla fine ci faranno dire che con loro…è sempre una giornata speciale da vivere fino in fondo.