Javorcic amaro: «Perso per un episodio dubbio»

Seconda sconfitta di fila per 2-1 in trasferta per la Pro Patria, che dopo il ko di Olbia, perde anche a Pontedera contro la Carrarese. Mister Ivan Javorcic questa volta ha la bocca amara per una sconfitta decisa da un calcio di rigore dubbio, come si denota dalle parole raccolte dall’ufficio stampa della Pro Patria: «Valutare l’episodio dal campo è sempre difficile, ma tutti i miei giocatori mi hanno detto di non aver visto alcun fallo da rigore. Dispiace perché, dopo Olbia, anche oggi siamo a commentare una sconfitta decisa da episodi. Poco prima del penalty c’è stato anche un fallo netto su Le Noci che, in area o no, andava fischiato».

«Il rammarico – prosegue Javorcic – è soprattutto per i ragazzi, capaci di giocare un’altra buonissima partita e di passare in vantaggio meritatamente. Ciò che stiamo esprimendo sul campo non ci gratifica. Allo stesso tempo però sono convinto che perseverando e con la nostra mentalità possiamo ritrovare i punti persi per strada».

«Sarei preoccupato – conclude l’allenatore della Pro Patria – se la squadra non rispondesse a dovere, invece la continuità nelle giocate e nei movimenti dei reparti è in evidente miglioramento. Ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo al match con la Juventus U23».