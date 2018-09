Pro Patria ko di rigore, Carrarese cinica e vincente

Niente da fare per una Pro Patria grintosa e volitiva, ma poco incisiva davanti e un po’ troppo pasticciona dietro. Vince la Carrarese grazie ad un rigore fischiato al minuto 82′ dall’arbitro per un’uscita “pazza” del portiere Mangano: penalty dubbio, ma tant’è. Toscani primi in classifica e tigrotti che recriminano e devono rimboccarsi le maniche e ripartire dalle (parecchie) cose buone viste anche in Toscana.

A Pontedera va in scena uno dei match più interessanti di questo turno in serie C. La Carrarese, una delle squadre più accreditate e attrezzate del girone, riceve la Pro Patria, reduce dalla sconfitta nell’ultima giornata a Olbia. Mister Javorcic lascia in panchina Santana e affida l’attacco a Mastroianni, sostenuto da Le Noci che agisce alle sue spalle, con Pedone a fare da play e Colombo e Bertoni al suo fianco. Carrarese che punta sulla coppia Tavano-Maccarone e sulla verve di Piscopo, già in rete a ripetizione in questo avvio di campionato.

Fase di studio nei primi minuti, il primo tiro è della Pro Patria con Le Noci, che calcia al volo su un bel lancio di Battistini da sinistra, bravo Borra a deviare in angolo. È poi la coppia di vecchietti terribili della Cararrese Tavano-Maccarone a confezionare la prima palla gol per i padroni di casa: la conclusione del numero 10 sfiora il palo e termina a lato. Pro Patria in vantaggio intorno al 15’. È prodigioso il portiere Borra a fermare Mastroianni prima (paratona su colpo di testa) e Battistini poi (tiro ravvicinato), poi è bravo Colombo a pescare Le Noci solo in mezzo all’area, sul filo del fuorigioco: il 10 di Busto Arsizio infila la porta e porta in vantaggio la Pro Patria. Reagisce la Carrarese con Tavano, che al 18’ coglie il palo da fuori area: il suo destro rasoterra finisce sul legno alla destra di Mangano proteso in tuffo. È poi Valente a provare da sinistra, ma il suo tiro finisce fuori di pochissimo. Al 36’ occasionissima per la Carrarese: Piscopo da solo davanti a Mangano calcia fuori di un soffio. Primo tempo in archivio col vantaggio della Pro Patria.

A inizio ripresa cambia a centrocampo Javorcic: fuori Pedone e dentro Fietta. Immediato il pareggio della Carrarese con una magia di Tavano, che con uno stop a seguire mette a sedere Battistini e infila di destro Mangano. Ancora Carrarese pericolosa con Valente che va vicino al centro da fuori area pochi minuti dopo il pareggio. Al 68’ Mangano rischia di combinarla grossa, sbaglia l’uscita, mandando la palla sui piedi di Tavano, che grazia portiere e Pro Patria calciando alto sopra la traversa. Girandola di cambi intorno al ventesimo della ripresa, con gli autori dei gol Le Noci e Tavano sostituiti (Javorcic rivoluziona l’attacco con l’ingrasso di Santana e Gucci al posto del numero 10 e di Mastroianni). All’82’ l’episodio che decide il match: Mangano esce su una palla alta, smanaccia, ma travolge Piscopo. L’arbitro Carella non ha dubbi e concede il rigore, trasformato da Caccavallo con lo stesso Mangano che intuisce, ma non riesce a deviare. Carrarese prima in classifica con 10 punti, Pro Patria che recrimina e porta a casa una sconfitta dopo una partita combattuta e sofferta.

CARRARESE CALCIO 1908 – AURORA PRO PATRIA 1919 2 – 1 (0 -1)

Marcatori: 14′ Le Noci (PP), 4′ s.t. Tavano (CAR), 37′ s.t. Rig. Caccavallo (CAR).

CARRARESE CALCIO 1908 (4-2-3-1): 22 Borra; 8 Rosaia, 13 Luca Ricci, 4 Agyei, 23 Giacomo Ricci; 17 Foresta, 21 Cardoselli (40′ s.t. 24 Pugliese); 30 Valente (27′ s.t. 11 Biasci), 19 Piscopo, 10 Tavano (27′ s.t. 18 Caccavallo); 7 Maccarone (19′ 9 Coralli).

A disposizione: 1 Mazzini, 2 Carissoni, 6 Alari, 12 Rollandi, 20 Addiego Mobilio, 33 Karkalis. All. Baldini.

AURORA PRO PATRIA 1919 (3-5-2): 12 Mangano; 5 Molnar, 4 Battistini, 18 Lombardoni; 20 Mora (40′ s.t. 23 Ghioldi), 21 Colombo, 14 Bertoni (30′ s.t. 13 Gazo), 24 Pedone (1′ s.t. 16 Fietta), 3 Galli; 17 Mastroianni (19′ s.t. 9 Gucci), 10 Le Noci (19′ s.t. 11 Santana).

A disposizione: 1 Tornaghi, 22 Angelina, 2 Marcone, 7 Pllumbaj, 8 Di Sabato, 15 Boffelli, 25 Sane. All. Javorcic.

ARBITRO: Luigi Carella di Bari (Alessio Saccenti di Modena; Davide Baldelli di Reggio Emilia).

Angoli: 9 – 4

Recupero: 0′ p.t. – 4′ s.t.

Ammoniti: Caccavallo (CAR); Battistini (PP), Molnar (PP).

Note: Giornata calda e soleggiata.