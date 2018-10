Juve U23 e Pro Patria, test alle ambizioni

C’è sempre una prima volta. Anche per la Pro Patria, che alla soglia dei 100 anni si troverà ad affrontare la Juve U23, costola della Juventus in Serie C, alla propria prima stagione assoluta.

Sarà tradizione contro innovazione lunedì 8 ottobre (ore 20.45) al “Moccagatta” di Alessandria, stadio di casa dei giovani bianconeri.

Romanticismo a parte, la Pro Patria deve pensare al campo e a fare punti per la classifica dopo le due sconfitte di fila, entrambe per 2-1 in rimonta, contro Olbia e Carrarese.

I tigrotti di mister Javorcic scenderanno in campo con il classico 3-5-2, ricalcando la formazione scesa in campo a Carrara. Mangano in porta, Molnar, Battistini e Lombardoni dietro, Bertoni regista in mediana con Colombo e Pedone ai fianchi, Mora a destra e Galli a sinistra. In attacco spazio ancora per Mastroianni e Le Noci.

Lo stesso Javorcic anticipa la sfida, cercando di non pensare troppo ai numeri: «Il risultato è solo il frutto del lavoro fatto in settimana. Ci sono ancora tantissime partite e punti a disposizione. Dobbiamo pensare a essere più competitivi e capire in che categoria siamo, ma ci serve fare esperienza. Essere più resistenti alle difficoltà è un percorso per diventare più forti: è l’unico modo crescere e migliorare. La Juve è una squadra molto interessante, con molta qualità e penso che anche loro si stiano calando nell’intensità della categoria. Nelle ultime partite è stata più solida e compatta e per noi sarà una squadra difficile da affrontare».

I bianconeri di mister Mauro Zironelli si schiereranno con un 3-4-2-1 ricco di giovani e di talento. Dopo un inizio difficile con le sconfitte contro l’Alessandria (2-1) e la Carrarese (4-0), gli juventini si sono rifatti con il Cuneo (4-0) e infine hanno pareggiato a Novara (1-1).

