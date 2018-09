Pro Patria ribaltata a Olbia

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Prima sconfitta della stagione per la Pro Patria, che perde 2-1 in casa dell’Olbia. In vantaggio nel primo tempo (10’) con la rete di Battistini, i sardi nella ripresa schiacciano i tigrotti riuscendo prima a pareggiare con un colpo di testa di Ceter e infine trovare il vantaggio grazie al rigore realizzato da Ragatzu. La coppia d’attacco sarda ha fatto vedere tutto il proprio potenziale, mettendo più volte in difficoltà la difesa della Pro Patria. Troppo poco quello fatto vedere dai tigrotti, apparsi troppo remissivi e nel finale poco incisivi. Nel recupero l’unica occasione di marca Pro Patria è un colpo di testa di Gucci messo in angolo da Crosta, troppo poco per “meritarsi” il pareggio. Ora la squadra di mister Javorcic non giocherà nel turno infrasettimanale per le note vicende del Siena, che spera ancora nel ripescaggio; prossimo impegno domenica 30 settembre a Carrara contro una squadra molto pericolosa e dall’attacco atomico con Tavano, Maccarone e Coralli.

FISCHIO D’INIZIO – Seconda di campionato per Pro Patria e Olbia. Entrambe vincenti nella prima giornata, tigrotti e sardi cercano di rimanere a punteggio pieno. Nessuna sorpresa nelle due formazioni, che ricalcano in toto gli undici della prima giornata, sia per mister Javorcic, sia per il suo collega Filippi. Biancoblu in campo con il 3-5-2 con Mangano in porta, Molnar, Battistini e Lombardoni in difesa, Mora e Galli laterali. A centrocampo Bertoni è in regia affiancato da Colombo e Pedone, attacco affidato a Santana e Mastroianni. Olbia in campo con il 4-3-1-2 con Crosta in porta, Pinna, Vergara, Iotti e capitan Pisano in difesa; in mediana Muroni è il centrale con Valloccia a destra e Pennington a sinistra, Biancu agisce da trequartista dietro Ragatzu e Ceter.

IL PRIMO TEMPO – La gara è frizzante sin dai primi minuti e al 3’ l’Olbia è pericolosa con Ceter, lanciato a rete dopo un errore della Pro Patria, ma Mangano è bravo a chiudere lo specchio della porta all’avversario. Al 10’ i tigrotti passano: calcio d’angolo da sinistra, Bertoni e Santana giocano la palla, l’argentino la protegge bene e crossa verso il secondo palo dove arriva con i tempi giusti Battistini che con il piatto destro realizza l’1-0. I tigrotti trovano anche il secondo gol al 13’ con Mastroianni, bravo in spaccata su traversone di Mora da destra, ma il guardalinee indica il fuorigioco. Da lì in poi l’Olbia prende in mano la gara con tanto possesso palla e un paio di occasioni che però non impegnano Mangano. La Pro Patria stringe i denti, respinge gli attacchi sardi e chiude bene gli spazi. Nel finale sono i tigrotti a farsi vedere con una rovesciata di Pedone che termina a un metro dal palo.

LA RIPRESA – Anche nel secondo tempo è l’Olbia a farsi preferire, con la coppia d’attacco formata da Ceter e Ragatzu sempre molto insidiosa. La Pro Patria vive di volate offensive, ma Santana e Mastoianni sono spesso isolati, non riuscendo a essere ficcanti. Il migliore dei biancoblu nella prima parte di secondo tempo è Mangano, che fa buona guardia in uscita e anche tra i pali si fa notare per una parata su Ragatzu direttamente dalla bandierina. Al 17’ l’Olbia trova il – meritato – pareggio: Ragatzu da sinistra crossa bene in mezzo trovando l’incornata vincente di Ceter per l’1-1. Trovato il pari, i sardi ci credono e si lanciano all’attacco mentre la Pro Patria sembra subire il colpo ed è ancora Mangano a tenere a galla la barca con un paio di interventi importanti, uno in particolare su colpo di testa di Iotti al 25’. Alla mezzora però l’Olbia colpisce ancora: Senesi lancia in velocità Ceter che si lascia dietro tutta la difesa tigrotta e viene steso in area da Mangano; dal dischetto Ragatzu non sbaglia e completa la rimonta. Nel finale la Pro Patria prova a portarsi in avanti, Javorcic mette anche Disabato per avere più spunto offensivo, ma al 40’ Crosta è bravissimo a deviare sopra la traversa un colpo di testa di Gucci molto pericoloso. Nel recupero l’Olbia respinge un paio di corner biancoblu allontanando la minaccia e riuscendo a portarsi a casa la vittoria.

TABELLINO

Olbia – Pro Patria 2-1 (0-1)

Marcatori: al 10’ pt Battistini (PP), al 17’ st Ceter (O), al 31’ st rig. Ragatzu (O).

Olbia (4-3-1-2): Crosta; Pinna (dal 4’ pt Cotali), Vergara, Iotti, Pisano; Vallocchia, Muroni, Pennington; Biancu (dal 12’ st Senesi); Ragatzu (dal 40’ st Ogunseye), Ceter. A disposizione: Var Der Want, Marson, Pitzalis, Cusumano, Bellodi, Martinello, Tetteh. All.: Filippi.

Pro Patria (3-5-2): Mangano; Molnar, Battistini, Lombardoni; Mora, Colombo (dal 37’ st Disabato), Bertoni, Pedone (dal 18’ st Gazo), Galli (dal 28’ st Sanè); Santana (dal 18’ st Le Noci), Mastroianni (dal 28’ st Gucci). A disposizione: Tornaghi, Marcone, Pllumbaj, Boffelli, Fietta, Zaro, Ghioldi. All.: Javorcic.

Arbitro: sig. Garofalo di Torre del Greco (Rizzotto e Stringhini).

Note: giornata serena e calda, terreno in non perfette condizioni; Calci d’angolo 8-5; Ammoniti: Pennington per l’Olbia; Colombo, Mangano, Gazo per la Pro Patria. Allontanato al 47′ st il direttore sportivo della Pro Patria, Sandro Turotti. Recupero: 2’ + 3’