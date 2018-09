Pro Patria, test importante con la Carrarese

Tre gare giocate, due vinte e una pareggiata, la bellezza di 11 gol segnati. Questi i numeri della Carrarese in questo inizio di campionato, che vede i toscani primi in classifica con 7 punti.

La squadra allenata da Silvio Baldini sarà la prossima avversaria della Pro Patria domenica 30 settembre (ore 16.30) a Pontedera, in attesa che lo storico stadio “Dei Marmi” venga definito agibile.

Sono diversi gli ex Carraresi nella Pro Patria, partendo dal direttore sportivo Sandro Turotti, che non sarà in panchina per l’inibizione comminatagli dal giudice sportivo. Tra i tigrotti, hanno vissuto esperienze a Carrara Donato Disabato, Alex Pedone e Matteo Battistini.

La Pro Patria, dopo la vittoria all’esordio e la sconfitta a Olbia, cerca di tornare a fare punti. Mister Ivan Javorcic potrebbe pensare a qualche cambio: in attacco potrebbe trovare spazio Beppe Le Noci al fianco di Mastroianni, con capitan Santana inizialmente in panchina. Si aspettano invece conferme in difesa, con Giovanni Zaro ancora fuori.

Ivan Javorcic, che verrà premiato a Brescia con la “Panchina d’Oro” il prossimo 8 ottobre, anticipa la gara contro la Carrarese: «Questo premio è un po’ di tutti noi, soprattutto la società che mi ha messo nelle condizioni ideali per fare bene, oltre allo staff e ai calciatori. Parlando della gara di domani, siamo feriti da Olbia; dobbiamo limare al massimo gli errori, ma ci manca un po’ il vissuto, ma malizia. Non penso che noi siamo una squadra che subisce per l’atteggiamento, cerchiamo di essere concreti giocando la palla».

In particolare, sull’avversario di domani, mister Javorcic ha solo buone parole: «Credo che quella di domani sarà una bella partita da giocare. Affronteremo una di quelle sette/otto che possono vincere il campionato e per le dinamiche della Lega potrebbe essere la favorita. Per noi sarà una sfida provare a competere contro una squadra completa. Non penso che il fatto che abbiano giocato lunedì e giovedì possa essere un problema per loro, anzi, mi aspetto una squadra competitiva senza cali e con una condizione migliore. Per la nostra formazione ho qualche dubbio, mi sa che me li terrò fino a domani».

In casa Carrarese, dopo il successo in apertura 5-1 ad Arzachena, il poker rifilato alla Juve Under 23, nel turno infrasettimanale ha visto gli azzurri pareggiare 2-2 a Lucca in rimonta. Mister Silvio Baldini – che ha allenato Javorcic a Brescia – ha dimostrato di poter attuare un ampio turnover senza destabilizzare l’equilibrio del suo 4-3-1-2 (o 4-3-3) e in attacco ha letteralmente l’imbarazzo della scelta tra Tavano, Maccarone, Coralli, Biasci, Caccavallo e Piscopo. Proprio il giovane di scuola Genoa sembra essere quello più in forma con tre reti nelle ultime due.

La stanchezza dei toscani, impegnati lunedì nel posticipo e giovedì nel turno infrasettimanale, potrebbe essere un fattore contro la Pro Patria, che invece ha potuto lavorare con regolarità tutta la settimana.

La diretta di VareseNews è già aperta (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #CarrareseProPatria e #DirettaVn via Instagram e Twitter.