La Pro Patria rilancia la campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti della Pro Patria sarà prolungata fino al prossimo mercoledì 10 ottobre, un lasso di tempo che rende più semplice e interessante la sottoscrizione della tessera per assistere alle partite del campionato di Serie C.

Una decisione che in via Ca’ Bianca è arrivata dopo un periodo non lusinghiero dal punto di vista numerico per quanto riguarda gli abbonamenti: fino a oggi sono stati 410 i tifosi che hanno aderito, pochi se rapportati all’ottimo campionato scorso (quando le tessere furono 500…), culminato con la promozione tra i professionisti. E se si pensa che quello in corso sarà l’anno del centenario del club biancoblù.

È anche vero che la confusione legata alla composizione di campionati e gironi e l’incertezza sulle date in cui la squadra di Javorcic (e le altre) scenderà in campo, non aiutano il tifoso “medio” che potrebbe essere interessato a sottoscrivere il biglietto stagionale.

Lo staff dei Tigrotti però, giustamente, non demorde: nella “fase 2” della campagna abbonamenti i prezzi rimangono invariati e decisamente competitivi rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Inoltre avere in tasca la tessera permette di evitare code ai botteghini e all’ingresso. L’obiettivo della Pro Patria è quello di arrivare su per giù a quota 600 fedelissimi, numero più consono per un club di queste dimensioni e per una squadra che, al di là dello stop di Olbia, ha già dimostrato di valere la categoria pur se neopromossa.

I tifosi potranno sottoscrivere l’abbonamento nei giorni dal lunedì al sabato allo stadio “Speroni” di via Ca’ Bianca 42 a Busto Arsizio, dove è predisposto un punto dedicato nella segreteria del settore giovanile biancoblu.