La Pro Patria torna a casa

Era il 16 settembre, la prima di campionato, l’ultima volta che la Pro Patria ha giocato una gara di campionato in casa. E’ passato quindi quasi un mese dall’esordio con vittoria sulla Pistoiese.

Dopo il successo firmato da Mastroianni e Gucci, i tigrotti hanno affrontato tre trasferte, che purtroppo sono finite tutte con lo stesso risultato. A Olbia, Carrara e Alessandria (contro la Juve U23) i ragazzi di mister Javorcic sono usciti sconfitti e senza punti.

Serve quindi un’inversione di marcia, che si spera possa arrivare in concomitanza con il ritorno allo “Speroni”, previsto per domenica 14 ottobre (ore 16.30) contro la Pro Vercelli.

Contro le bianche casacche non sarà una gara semplice: i piemontesi hanno sperato nel ripescaggio in Serie B fino all’ultimo, svanita anche l’ultima possibilità saranno arrabbiati e pronti a conquistare la cadetteria sul campo.

Sarà poi una settimana intensa per i tigrotti, che dopo la Pro Vercelli affronteranno la trasferta di Novara in infrasettimanale (ore 20.30 al “Piola”) prima di tornare a Busto Arsizio domenica 21 ottobre contro il Piacenza.

Ieri, mercoledì 10 ottobre si è chiusa la campagna abbonamenti. Le 431 tessere staccate sono un risultato decisamente negativo, considerando che l’anno scorso per la Serie D sono state sfiorate le 500, senza considerare che il 2019 sarà l’anno del centenario.

Intanto ha aperto la prevendita per la gara contro la Pro Vercelli:

Aurora Pro Patria 1919 comunica modalità di acquisto biglietti e apertura dei botteghini per assistere alla partita Aurora Pro Patria 1919 – FC Pro Vercelli 1892, valevole per la sesta giornata del Campionato di Serie C 2018-2019.

La prevendita dei tagliandi aprirà ufficialmente domani mattina, mercoledì 10 ottobre, dalle ore 10.00, presso i punti vendita VIVATICKET: Bar Savoia di Via XXII Marzo, 2, a Busto Arsizio.

Be Happy Travel di Via Vittorio Veneto 1 bis, Castellanza.

Okeg Viaggi di Via Torino 59, Gallarate. Sarà possibile acquistare i biglietti presso i botteghini dello Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio sabato mattina, 13 ottobre, dalle 10.00 alle 12.30 e il giorno della gara, domenica 14 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00 e a partire dalle 14.30.

PREZZI BIGLIETTI

TRIBUNA TOP: 40 euro

TRIBUNA CENTRALE: 30 euro RIDOTTO: 25 euro

TRIBUNA LATERALE: 20 euro RIDOTTO: 15 euro

POPOLARI COPERTI: 15 euro RIDOTTO: 12 euro

POPOLARI SCOPERTI: 10 euro RIDOTTO: 8 euro

I tagliandi per il SETTORE OSPITI potranno essere acquistati SOLO DAI RESIDENTI NELLA REGIONE PIEMONTE E FINO ALLEO ORE 19:00 DI SABATO 13 OTTOBRE (non il giorno della Gara).

La tifoseria ospite potrà acquistare i tagliandi, al costo di euro 10 + i diritti di prevendita, presso i seguenti punti vendita VIVATICKET:

Bar dello Stadio di Via Massaua, 32, Vercelli.

Tabaccheria Il Cerino di Via Manzone, 43, Vercelli.

GMG Tabacchi Tangenziale Sud 13 presso Galleria Carrefour, Vercelli.