Alla Juve U23 bastano due guizzi per far fuori la Pro Patria

Terza sconfitta di fila per la Pro Patria. Dopo Olbia e Carrara, i tigrotti cadono 2-0 ad Alessandria contro la Juventus Under 23. Non una bella partita, ma ai bianconeri bastano due episodi nella ripresa per indirizzare la gara dalla propria parte. A decidere la sfida i gol di Toure al 3’ e di Pereira al 35’, complice un errore di Mangano. La Pro Patria invece non riesce a costruire azioni pericolose e quando trova il gol, al 19’ della ripresa con Molnar – tap-in vincente dopo una parata di Del Favero su Santana -, trova la bandierina del guardalinee alzata a bloccare la gioia. Ora la Pro Patria – finalmente – tornerà allo “Speroni”, dove dovrà costruire la salvezza. Appuntamento per domenica 14 ottobre alle ore 16.30 contro la Pro Vercelli, ma servirà una Pro Patria differente.

FISCHIO D’INIZIO – Prima assoluta per la Pro Patria, che per la prima volta nella sua storia affronta la Juventus Under 23. Al “Moccagatta” di Alessandria i tigrotti scendono in campo con il collaudato 3-5-2; Mangano in porta, davanti a lui Molnar, Battistini e Lombardoni. A centrocampo Bertoni è il regista, affiancato da Colombo e Pedone, mentre sulle fasce ci sono Mora a destra e Galli a sinistra. In attacco spazio ancora a Le Noci e Mastroianni con Santana in panchina. I giovani bianconeri, guidati da Mauro Zironelli, si schierano con un 3-4-2-1 con Pereira e Zanimacchia alle spalle della punta Bunino.

IL PRIMO TEMPO – Termina senza reti, senza emozioni e senza neanche un tiro in porta la prima frazione di gioco. La Pro Patria non lascia giocare i bianconeri, ma una volta recuperata palla i tigrotti sbagliano l’assistenza per gli attaccanti. L’unica vera emozione arriva al 18’ quando Alcibiade sbaglia in difesa, Le Noci si lancia sul pallone ma manca l’impatto decisivo per calciare a rete con Del Favero fuori dai pali. Lo stesso Le Noci al 25’ ci prova da metà campo senza però avvicinarsi alla porta. All’intervallo il risultato non può che essere 0-0.

LA RIPRESA – Al primo affondo la Juve passa: azione palla a terra, Toure si infila tra le maglie della difesa tigrotta e batte Mangano in uscita. Colpo duro per la Pro che fatica a riprendere il ritmo giusto, ma al 7’ chiede il calcio di rigore: verticalizzazione di Le Noci per Pedone, Del Favero in uscita bassa perde palla e per recuperarla travolge Pedone; per l’arbitro non c’è fallo. La Juve sfiora il raddoppio al 17’ quando Bunino serve il neo entrato Emmanuello, che da due passi manda a lato, mentre al 19’ viene annullato un gol alla Pro: cross di Battistini, colpo di testa di Santana, parata di Del Favero e tap-in di Molnar annullato da una posizione di fuorigioco segnalata dalla bandierina alzata dell’assistente. Javorcic cambia modulo, mette Le Noci dietro a Santana e Gucci con Gazo e Fietta in mediana, ma al 35’ arriva il raddoppio bianconero: Pereira calcia di sinistro dai 25 metri trovando impreparato Mangano che si fa passare il pallone sotto le braccia per il 2-0 della Juve. Nel finale la difesa bianconera chiude bene e regge l’urto degli attacchi biancoblu. Dopo i 5′ di recupero sono i ragazzi di Zironelli ad esultare, mentre la Pro Patria torna a casa ancora a mani vuote