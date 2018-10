Serie C in diretta: Juve U23 – Pro Patria

Lunedì sera speciale per la Pro Patria, che per la quinta giornata di campionato è ospite al “Moccagatta” di Alessandria della Juve Under 23 per una gara inedita nella blasonata storia biancoblu.

Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #JuveU23ProPatria via Instagram e Twitter.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI