La Pro Patria e i capricci del campionato

Non è più il calcio di una volta, quando si giocava la domenica pomeriggio. Un appuntamento fisso, senza dover impazzire dietro il calendario. La Serie D era abbastanza regolare: cambio orario solo in base all’orario solare o legale, ma gare sempre alla stessa ora.

Nei professionisti, invece, tutto è rivoluzionato. Per due terzi del campionato si gioca domenica, poi sabato; una volta alle 14.30, l’altra alle 20.30. Così è e bisogna adattarsi.

Oltre a questo, causa calendario a singhiozzo con il rinvio a tavolino di alcune squadre, la Pro Patria giocherà tre gare di fila in trasferta, non proprio l’ideale. Quella di lunedì (8 ottobre ore 20.30 al “Moccagatta” di Alessandria) contro la Juve U23 sarà la terza gara lontano dallo “Speroni” – in precedenza Olbia e Carrara con stessa sorte negativa – e soprattutto sarà la prima di cinque gare di fila tutte in serale.

Questo il calendario dei prossimi impegni:

5° giornata – lunedì 8 ottobre ore 20.30 Juve U23 – Pro Patria 6° giornata – domenica 14 ottobre 20.30 Pro Patria – Pro Vercelli 7° giornata – mercoledì 17 ottobre 20.30 Novara – Pro Patria 8° giornata – domenica 21 ottobre 20.30 Pro Patria – Piacenza 9° giornata – domenica 28 ottobre 19.30 Albissola – Pro Patria

A queste, inoltre, si aggiunge il recupero della terza giornata contro il Siena. I bianconeri toscani saranno ospiti allo “Speroni” mercoledì 21 novembre alle ore 20.30.

Intanto la società biancoblu ha rilanciato la campagna abbonamenti fino al 10 ottobre. Ecco il comunicato: