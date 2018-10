Juve U23 – Pro Patria, aperta la prevendita

Come comunicato da Juventus FC, è attiva la prevendita per assistere a Juventus U23 – Pro Pro Patria, quinta giornata del campionato di Serie C in programma lunedì 8 ottobre allo Stadio “Moccagatta” di Alessandria con inizio alle ore 20.45.

I biglietti per la Curva Sud Baloncieri (Settore Ospiti) sono disponibili da oggi (giovedì 4 ottobre 2018) online al seguente link: QUI

e presso i punti vendita Listicket, fino alle 19 di domenica 7 ottobre, al prezzo di 10 euro intero – 5 euro ridotto (Donne – Under 20).

E’ possibile acquistare i tagliandi presso le ricevitorie:

CAFFE’ MAGENTA – VIA MAGENTA 16, BUSTO ARSIZIO

PARACCHINI ELENA – VIA MAZZINI 6, BUSTO ARSIZIO

CASTIGLIONI MARCO – VIALE DELLE RIMEMBRANZE 21, BUSTO ARSIZIO

BAR SAVOIA – VIA XXII MARZO 2, BUSTO ARSIZIO

EDICOLA CRESPI – VIALE SICILIA 25, BUSTO ARSIZIO

CAFE’ 900 – VIA MONTEBELLO 12, BUSTO ARSIZIO

GIANX BAR – VIA GAUDENZIO FERRARI 1, BUSTO ARSIZIO Si comunicano inoltre i prezzi per gli altri Settori dello Stadio: POLTRONA FERRARI: 20 euro INTERO – 10 euro

RIDOTTO TRIBUNA D’ONORE: 20 euro INTERO – 10 euro RIDOTTO

TRIBUNA: 20 euro INTERO – 10 euro RIDOTTO

TRIBUNA LATERALE: 15 euro INTERO – 10 euro RIDOTTO Sarà possibile acquistare i tagliandi nei Settori sopra indicati in PREVENDITA e il giorno stesso della gara presso la Cassa Ovest dello Stadio “Moccagatta”.