La storia di Reginella in biblioteca

“Storia di reginella” è il titolo dello spettacolo che trasformetrà il cortile della biblioteca di Gavirate in un palcoscenico.

La magia si compirà a partire dalle ore 20.30 di venerdì 21 settembre, quando ragazzi e cittadini che hanno partecipato ai laboratori teatrali del progetto “Limes – Confini che si incontrano”, daranno voce e anima a “Storia di Reginella”, spettacolo con pupazzi e proiezione dei disegni realizzati dai bambini. A coordinare e guidare la messa in scena sono gli attori di Teatro Periferico di Cassano Valcuvia.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno della biblioteca.

Il biglietto per assistere alla rappresentazione costa 3 euro, ma è gratuito per bambini fino a 10 anni).

Per maggiori informazioni 0332 748278