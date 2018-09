L\'abbraccio della Cassina al nuovo don

L’abbraccio di una decina di bimbi dell’oratorio ha dato il benvenuto domenica mattina a don Vincenzo Bosisio il nuovo sacerdote della parrocchia di San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Ieri il religioso ha celebrato la sua prima messa “saronnese” con il prevosto monsignor Armando Cattaneo.

La celebrazione è iniziata con una lettera dei fedeli e con il caldo saluto da parte dei piccoli dell’oratorio. Non stupisce quindi che don Vincenzo nella sua omelia abbia iniziato proprio da un ringraziamento per il benvenuto ricevuto addirittura “con anche un maxi striscione sulla facciata”. Un grazie è arrivato anche per la Comunità pastorale “che ci dà la possibilità di avere un respiro più ampio di quello della nostra chiesa e del nostro oratorio”.

Cinquantaseienne don Vincenzo arriva dalla comunità pastorale “Madonna delle lacrime” di Treviglio. Vivrà alla parrocchia della Sacra Famiglia (quartiere Prealpi) ma celebrerà ogni giorno la messa nella parrocchia di San Giovanni Battista (alla Cassina Ferrara) e ne seguirà i malati e le benedizioni natalizie. Non solo: seguirà anche l’ospedale rimasto senza guida spirituale da quando se n’è andato don Mauro Carnelli. Cinquantaseienne don Vincenzo arriva dalla comunità pastorale “Madonna delle lacrime” di Treviglio. Vivrà alla parrocchia della Sacra Famiglia (quartiere Prealpi) ma celebrerà ogni giorno la messa nella parrocchia di San Giovanni Battista (alla Cassina Ferrara) e ne seguirà i malati e le benedizioni natalizie. Non solo: seguirà anche l’ospedale rimasto senza guida spirituale da quando se n’è andato don Mauro Carnelli.