Il Lago di Varese protagonista dello sport

Una fantastica giornata di sport ha premiato l’impegno organizzativo della squadra composta dalla Polha Varese, dal Gruppo Aziendale Maratoneti Whirlpool, Velo Club Sommese, Sestero e Africa & Sport che con il supporto del Comune, Varese Sport Commissione e Camera di Commercio di Varese, hanno colorato il perimetro del Lago di Varese con i 120 protagonisti della 13a edizione della gara di handbike di 24,3 km “3 ruote intorno al lago” e i 640 runners al via della “10km del Lago di Varese” compresa nel calendario podistico provinciale “Piede d’oro”.

Galleria fotografica Sport protagonista intorno al Lago 4 di 17

Il via della gara di handbike è stato dato alle 9.00. Primi assoluti a tagliare il traguardo della Schiranna per la classifica maschile Giordano Tomasoni (Polisportiva Disabili Valcamonica), femminile la campionissima Francesca Porcellato (Active Team la Leonessa) che ha stabilito il nuovo tempo record femminile con 43’08”. Il premio riservato alla squadra più numerosa è andato al Team ANMIL, quello dedicato all’ultimo classificato a Giannino Piazza (Active Team La Leonessa). Un riconoscimento è stato consegnato anche ai 27 atleti per la prima volta in gara alla “3 ruote intorno al lago”.

Sul gradino più alto del podio della 10km è salito El Mehdi Maamari mentre nella classifica femminile a vincere è stata Ilaria Bianchi alla quale è stato assegnato anche il memorial “Enrico Arcelli”.

Cuore della manifestazione integrata la sede di partenza e arrivo alla Schiranna e il villaggio di “Schiranna in festa” dove si sono svolte le corpose premiazioni alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Varese Dino De Simone seguite dal pasta party. Fantastico il lavoro dei volontari in segreteria e sul percorso già di prima mattina per supportare la sicurezza a cura della forze dell’ordine. Un grazie sentito è doveroso anche a Tigros, Eolo, Elmec, Marelli & Pozzi, PiErre Sport, Ars Occhiali, Pubbliseri, Nescafè, Orzoro, Bud. Alla Provincia di Varese e alle amministrazioni comunali di Azzate, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, Buguggiate, Cazzago Brabbia, Galliate e Gavirate. Al Gruppo Radioamatori Varese, alla Protezione Civile e al Lions Club Varese Settelaghi.

Classifiche “3 ruote intorno al lago” 2018

CATEGORIA MH1

1) Marco Milanesi (Polha Varese)

2) Igor Galliano (Polisportiva Passo)

3) Dino Pàntano (Anmil Sport)

CATEGORIA MH2

1) Omar Rizzato (GSC Giambenini)

2) Marco Toffanin (Anmil Sport)

3) Paolo Baroncini (Anmil Sport)

CATEGORIA MH3

1) Paolo Cecchetto (Team Equa)

2) Claudio Conforti (Team MTB Bee And Bike)

3) Mateusz Witkowski (Team Poland)

CATEGORIA MH4

1) Giordano Tomasoni (PD Valcamonica)

2) Andrea Offredi (ASD SBS)

3) Mauro Cratassa (CC Aniene)

CATEGORIA MH5

1) Diego Colombari (Polisportiva Passo)

2) Fabrizio Bove (Anmil Sport)

3) Mirko De Cortes (Alone Team)

CATEGORIA MH01

1) Samuele Maranelli (ST Vallagarina)

2) Renato Paludetto (Polha Varese)

CATEGORIA PU16

1) Pavlo Myronyk (Fly Handbike Cremona)

CATEGORIA WH2

1) Roberta Amadeo (Team MTB Bee And Bike)

CATEGORIA WH3

1) Francesca Porcellato (Active Team la Leonessa)

2) Valentina Rivoira (Polisportiva Passo)

3) Rosanna Menazzi (Basket e non solo)

CATEGORIA WH4

1) Giulia Ruffato (Anmil Sport)

2) Romina Modena (Alove Team)

3) Anna Marina Carriero (Polha Varese)

CATEGORIA WH5

1) Anna Maria Vitelaru (Anmil Sport)

2) Katia Aere (Anmil Sport)

3) Angela Cervellera (Anmil Sport)