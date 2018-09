L’auto si ribalta: muoiono tre ragazzi

(foto di repertorio)

Tre giovani tra i 19 e i 20 anni sono morti la notte scorsa a Guanzate nel Comasco, ma a pochi chilometri dal confine con la provincia di Varese. È accaduto qualche minuto prima delle tre.

La vettura a bordo della quale viaggiavano è uscita di strada ribaltandosi più volte su se stessa prima di andare a sbattere contro una casa, come riporta il quotidiano on line QuiComo.

I tre giovani sono morti per le gravissime conseguenze dell’impatto. A bordo un quarto ragazzo di 21 anni che è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Coinvolta anche una donna di 46 anni, anche lei rimasta ferita in modo grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per estrarre le vittime dalle lamiere contorte della vettura