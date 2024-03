Due incidenti sull’A9 tra Guanzate e Saronno

Due incidenti stradali a pochi minuti di distanza sull’autostrada A9, entrambi in direzione Milano, nel primo pomeriggio di giovedì 28 marzo. Il primo scontro si è verificato intorno alle 15:05 nei pressi dell’uscita autostradale di Saronno. Due le persone coinvolte, una donna di 28 anni e un uomo di 61, trasportati in codice verde al pronto soccorso.

Il secondo incidente si è verificato pochi minuti dopo, alle 15:10 nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo nord, all’altezza di Guanzate. Intervenuta sul posto un’ambulanza per soccorrere una donna di 31 anni, alla fine non trasportata in ospedale.