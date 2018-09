Legionella: positive ai test 8 torri di raffreddamento su 9

Otto torri di raffreddamento su 9 sono risultate positive ai test della legionella. Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Le aziende sono tutte nei Comuni di Carpenedolo e Calvisano. Sono circa oltre 500 i casi di polmonite registrati.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE “Secondo il metodo ufficiale utilizzato per la ricerca microbiologica di legionella – ha spiegato Gallera – il campione viene messo a coltura in terreni specifici per la crescita del batterio con incubazione di 10 giorni e lettura al 4° e al 10° giorno. Alla prima lettura sono apparse colonie sospette di legionella. A fronte di questi primi risultati e in attesa del completamento della coltura batterica, l’ATS Brescia, al fine di tutelare la salute dei cittadini e secondo il principio di precauzione, lo scorso 17 settembre, ha chiesto ai sindaci dei comuni di Montichiari, Carpenedolo e Calvisano di emettere un’ordinanza affinché venisse predisposta la sanificazione di alcune aziende del loro territorio”.

POSITIVITA’ TORRI RAFFREDDAMENTO “I risultati definitivi della coltura dei campionamenti delle torri di raffreddamento – ha aggiunto – hanno mostrato la crescita del batterio evidenziando la definitiva positività di 8 campioni sui 9 risultati positivi inizialmente, campioni che riguardano le aziende di Carpenedolo e Calvisano”.

PROSEGUONO INDAGINI “Come ribadito anche oggi dal direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità – ha concluso – quello bresciano è senza dubbio un caso anomalo mai registrato prima, proprio perché non si era mai verificato un numero così alto di polmoniti su un territorio così ampio. Continueremo quindi a investigare sulle altre possibili cause”.

DATI Ad oggi non risultano nuovi casi di positività alla legionella. Gli accessi al Pronto Soccorso sono 26 (di cui 0 di ATS Valpadana). I ricoveri sono 20 (di cui 0 di ATS Valpadana), mentre i degenti sono 132.