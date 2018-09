L’ospedale di Angera passerà sotto Varese

Lunedì primo ottobre verrà discussa in Giunta regionale la delibera per lo spostamento dell’Ospedale di Angera della competenza sanitaria da Gallarate a Varese. Si tratta del primo passaggio mentre il prossimo sarà ad ottobre, con il passaggio in Commissione Sanità. Dopodiché, una volta che il testo sarà approvato dalla Commissione, andrà per il voto definitivo in Consiglio regionale. Nel momento in cui la delibera diventerà legge, il passaggio dell’Ospedale sotto Varese diventerà effettivo, risolvendo i problemi che si erano creati dopo l’approvazione della Legge 23 sulla Riforma sanitaria, riforma voluta dalla maggioranza di allora a guida Lega Nord.

La riforma dell’allora Giunta Maroni, diventata legge regionale l’11 agosto 2015, nell’allegato numero 1 degli articoli 6 e 7 stabiliva che l‘Ats (Agenzia di tutela della salute) dell’Insubria comprendesse L’ Asst (azienda socio sanitaria territoriali) dei sette laghi, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie (ad esclusione dell’ospedale di Angera, che in fase di prima attuazione rimane funzionalmente collegato all’Ospedale di Gallarate, nell’ambito dell’Asst della Valle Olona) degli ex distretti Asl di Varese, Arcisate, Azzate, Laveno, Luino, Sesto Calende e Tradate. Mentre L’Asst della Valle Olona, le strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti Asl di Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Somma Lombardo e Saronno.

«La divisione del territorio, secondo la Legge regionale 23 – spiega il presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti della Lega – una delle leggi più importanti di Regione Lombardia aveva modificato il sistema lombardo e reso necessari, in alcuni casi, una serie di correttivi, come appunto per la situazione di Angera. Dalle parole si passa ai fatti, questo è un fatto concreto. Dimostrazione che l’impegno che ci abbiamo messo fin da subito non è mai venuto meno. E siamo riusciti ad ottenere il risultato che le famiglie di Angera chiedevano, garantendo un funzionamento più efficiente dell’ospedale. Auspico che il voto finale in Consiglio regionale avvenga entro la fine dell’anno».