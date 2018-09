Monsignor Delpini a Lourdes con 2300 fedeli ambrosiani

Da venerdì 14 fino a domenica 16 settembre, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, è a Lourdes con 2.300 pellegrini ambrosiani, tra fedeli, ammalati e volontari delle associazioni Oftal, Unitalsi, Cav.

In questa occasione che cade nel 160°anniversario delle apparizioni della Vergine a Massabielle, gli ambrosiani vogliono ricordare, in particolare, il pellegrinaggio, voluto 60 anni fa dall’allora Arcivescovo di Milano poi papa Paolo VI, Giovanni Battista Montini, che sarà proclamato santo il prossimo 14 ottobre da papa Francesco.

Inoltre i fedeli della Diocesi affideranno alla Madonna di Lourdes, anche le conclusioni del Sinodo Chiesa dalla genti, il cammino intrapreso dalla Diocesi di Milano sulla modalità con le quali vivere la fede nelle comunità multietniche.

Infine, i pellegrini celebreranno anche il primo anniversario dell’ingresso in Milano come Arcivescovo di monsignoe Mario Delpini che lo scorso anno, nelle stesse settimane, per prepararsi al nuovo ministero, scelse proprio di compiere un pellegrinaggio per i santuari mariani della diocesi.

IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

Venerdì 14 settembre, alle 17.30, l’Arcivescovo guida la processione dalla Statua della Madonna Incoronata fino alla Grotta di Massabielle, preceduto dalla croce in legno del Sinodo “Chiesa dalla genti”. Presiede alle 18 la recita del santo rosario (trasmesso da Tv2000, canale 28) e alle 21 la celebrazione eucaristica di inizio pellegrinaggio nella basilica San Pio X.

Sabato 15 settembre, monsignor Delpini presiede alle 6.30, la via crucis per operatori e volontari; alle 9.45, la s. messa alla Grotta assistendo poi alle 11 al passaggio degli ammalati. Alle 15.00, alla chiesa s. Bernadette, l’Arcivescovo parteciperà alle presentazione del libro “Dal buio alla luce” di Vittore de Carli e alle 15.30 alla preghiera e visita al Bureau des Constatations Médicales. Alle 17.00 monsignor Delpini condurrà la processione eucaristica.

Domenica 16 settembre, alle 6.30 l’Arcivescovo celebra le lodi per operatori e volontari nella Basilica del Rosario; alle 9.30, la s. Messa Internazionale nella Basilica San Pio X.

Nelle celebrazioni, mons. Mario Delpini, indosserà le stesse vesti liturgiche lasciate in dono dall’Arcivescovo Montini a conclusione del pellegrinaggio diocesano del ‘58.

I momenti salienti e gli interventi dell’Arcivescovo saranno riportati sul sito della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it